До сих пор актер заявлял лишь об одном сыне - Кирилле

Дмитрий Нагиев практически не говорит о своей личной жизни, из-за чего появляется лишь больше слухов на эту тему. Говорят, что Кирилл Нагиев не единственный сын актера и он воспитывает еще двоих детей. Новые разговоры о дочери ведущего "Голоса" спровоцировало его свежее интервью.

Завтра состоится премьера комедии "Спасите Колю!" с Нагиевым в главной роли. На экранах артист появится в образе командира военкомата и отца взрослой дочери. Шоумен признался, что войти в роль ему помог собственный опыт:

"Поскольку пресса бурлит разными домыслами о моей личной жизни, скажу честно, кое-что в отношениях с дочерью я брал из личного опыта".

Именно эта фраза в интервью, опубликованном Wday.ru, вызвала новую волну слухов. Ведь ранее знакомые Нагиева анонимно рассказывали, что ведущий долгие годы живет на две семьи.

В Москве у артиста растет восьмилетняя дочь Мира, а под Санкт-Петербургом – 11-летний сын Марк. Девочке Нагиев дал свою фамилию, говорили приятели актера. Впрочем, сам шоумен по-прежнему хранит молчание.