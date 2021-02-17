Ведущая назвала настоящие причины ухода с Первого канала

Юлия Меньшова вела программу "Сегодня вечером" вместе с Максимом Галкиным около двух лет, однако в последнее время актриса не появляется на Первом канале. Поговаривали, что причиной этого стала ссора звезды с мужем Аллы Пугачевой.

Ведущая объяснила, что никакого конфликта с пародистом у нее не было – они находятся в прекрасных отношениях. Уволилась с Первого канала Меньшова из-за редакции самой программы: сработаться им не удалось.

Артистка не могла свыкнуться с методами, которыми авторы ток-шоу добивались рейтингов, а они в свою очередь нередко "подрезали" Меньшову. Из-за этого в эфире складывалось впечатление, что говорит только Галкин, объяснила ведущая. Тогда же и возникли слухи о плохих отношениях звезд.

"Мы с ним очень разные, но я отношусь к нему с огромным уважением. Он человек чрезвычайно воспитанный, образованный, – поведала Юлия Меньшова в интервью на Ютуб-канале Надежды Стрелец. – Он никогда не работал в тандеме, и я не работала. В отличие от него, я человек театральной закалки, там коллектив. Нельзя натягивать на себя".



Ранее Меньшова рассказывала о том, как потерпела неудачу на шоу, которую она назвала эпическим провалом.