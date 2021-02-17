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Социальная сеть Clubhouse с каждым днем становится все популярнее. Освоить приложение решила и Алла Пугачева. Певица вышла в эфир и обругала своего бывшего мужа Филиппа Киркорова. Об этом сообщили пользователи соцсети, услышавшие слова Примадонны.
Артистка появилась в эфире Clubhouse впервые. Сама она это объяснила просто: "Я случайно куда-то тыканула и не могу выйти". Звезда назвала коллаборации поп-короля с блогерами из "Тик-тока" детским садом, а вот творчество певицы Манижи похвалила. Затем Примадонна спела свой хит "Позови меня с собой".
Об этом сообщили авторы телеграм-канала "Антиглянец", которые были с Пугачевой в одной "комнате" – то есть в прямом эфире слушали выступление певицы. Однако позже они отметили: похоже, это была всего лишь шутка – за Пугачеву себя выдал талантливый пародист.
Дело в том, что в Clubhouse можно попасть только по приглашениям от тех, кто уже зарегистрирован. "Примадонна" сказала, что ей отправил сообщение Максим Галкин, но вместо него в профиле указан аккаунт неизвестной девушки.
Кстати, пообщаться в Clubhouse Владимиру Путину недавно предложил Илон Маск. А вот Владимира Соловьева в соцсети уже несколько раз блокировали.
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