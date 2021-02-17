По каким-то причинам знаменитости отказываются говорить на эту тему

Некоторые представители российского шоу-бизнеса не любят выносить личную жизнь на всеобщее обозрение. Так, среди отечественных звезд есть те, кто тщательно скрывают имя отца своих детей.

Ирина Грибулина

В 1996 году у певицы родилась дочь Анастасия. Однако кто является отцом наследницы Грибулиной – до сих пор неизвестно. Примечательно, что эту информацию Ирина скрывает не только от общественности, но даже от собственной дочери.

Мария Порошина

Два года назад на свет появился пятый ребенок Порошиной – сын Андрей. Поклонники актрисы начали гадать, кто является отцом малыша. Ведь мальчик родился примерно через год после того, как Мария развелась с супругом Ильей Древновым.

Мария Миронова

30 сентября 2019 года у артистки появился сын Федор. По некоторым данным, отцом ребенка является некий предприниматель по имени Андрей. Однако ходят слухи, что сына Миронова зачала от молодого актера Андрея Сороки. Сама знаменитость никак не комментирует эти домыслы.

Маша Малиновская

В 2011 году Малиновская родила сына Мирона. Вначале телезвезда скрывала, от кого появился сын. Но позже Маша призналась – отцом ее наследника является чеченский бизнесмен Мамихан Мальсагов, у которого уже была другая семья.

Елена Захарова

Захарова не только умалчивает, от кого появилась ее 4-летняя дочь, но и тщательно скрывает имя своей наследницы.

Ранее "Утро.ру" рассказало, кто из звезд носит ненастоящие фамилии.