Кто из звезд скрывает настоящих отцов своих детей

Ирина Грибулина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Мария Порошина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Мария Миронова. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com Маша Малиновская. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Елена Захарова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По каким-то причинам знаменитости отказываются говорить на эту тему

Некоторые представители российского шоу-бизнеса не любят выносить личную жизнь на всеобщее обозрение. Так, среди отечественных звезд есть те, кто тщательно скрывают имя отца своих детей.

Ирина Грибулина

В 1996 году у певицы родилась дочь Анастасия. Однако кто является отцом наследницы Грибулиной – до сих пор неизвестно. Примечательно, что эту информацию Ирина скрывает не только от общественности, но даже от собственной дочери.

Ирина Грибулина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Мария Порошина

Два года назад на свет появился пятый ребенок Порошиной – сын Андрей. Поклонники актрисы начали гадать, кто является отцом малыша. Ведь мальчик родился примерно через год после того, как Мария развелась с супругом Ильей Древновым.

Мария Порошина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

Мария Миронова

30 сентября 2019 года у артистки появился сын Федор. По некоторым данным, отцом ребенка является некий предприниматель по имени Андрей. Однако ходят слухи, что сына Миронова зачала от молодого актера Андрея Сороки. Сама знаменитость никак не комментирует эти домыслы.

Мария Миронова. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com

Маша Малиновская

В 2011 году Малиновская родила сына Мирона. Вначале телезвезда скрывала, от кого появился сын. Но позже Маша призналась – отцом ее наследника является чеченский бизнесмен Мамихан Мальсагов, у которого уже была другая семья.

Маша Малиновская. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Елена Захарова

Захарова не только умалчивает, от кого появилась ее 4-летняя дочь, но и тщательно скрывает имя своей наследницы. 

Елена Захарова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Ранее "Утро.ру" рассказало, кто из звезд носит ненастоящие фамилии. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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