Артист отметил, что мечтать можно о чем угодно

Некоторое время назад Ольга Бузова рассказала о своей мечте исполнить гимн России на одном из значимых мероприятий – на Олимпиаде или во время парада Победы. Многие засмеяли певицу, заявив, что она никогда не дорастет до подобного уровня. На сторону артистки встал Лев Лещенко.

Лев Валерьянович отметил, что гимн могут петь все желающие. В пример Лещенко привел спортивные мероприятия, когда болельщики начинают во весь голос выкрикивать строки из патриотической композиции.

Певец сообщил, что ранее никогда не слышал, как Бузова исполняет гимн России.

"Если бы я видел продукт, то сказал бы, стоит ей это делать или нет. А так говорить можно о чем угодно и мечтать о чем угодно", – высказался он.

Лещенко добавил – вполне возможно, что в исполнительнице хита "Мало половин" имеются скрытые таланты, передает "Собеседник".

"Может быть, она прекрасная классическая певица, просто тщательно это скрывает!" – заключил артист.

Ранее стало известно о том, что Ольгу подняли на смех за пение вживую. Знаменитость появилась на дне рождения Ирины Дубцовой.