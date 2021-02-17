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Елена Малышева травмировала левую ногу. Видео врач опубликовала в соцсетях.
Ведущая "Жить здорово" рассказала, что надорвала крестообразную связку. В Инстаграм-историях она показала поврежденную ногу в специальном фиксаторе. Сама Малышева расположилась на заднем сидении автомобиля.
Звезда пояснила: сейчас она едет домой, чтобы немного полежать. Однако долгий отдых ей не светит – уже сегодня врачу вновь придется отправиться на съемки.
Стоит отметить, что с травмой, которую получила Малышева, часто сталкиваются спортсмены. Обычно врачи рекомендуют пациентам делать специальные компрессы и держать ногу в покое. Но из-за работы телеведущей придется нарушить предписания медиков.
Ранее Елена Малышева высказалась по поводу традиционных купаний на Крещение. Врач предупредила, что подобные забавы могут обернуться серьезными проблемами, в том числе и остановкой сердца.
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