Малышеву увезли с травмой ноги - видео

Малышеву увезли с травмой ноги - видео
Елена Малышева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая повредила связки

Елена Малышева травмировала левую ногу. Видео врач опубликовала в соцсетях.

Ведущая "Жить здорово" рассказала, что надорвала крестообразную связку. В Инстаграм-историях она показала поврежденную ногу в специальном фиксаторе. Сама Малышева расположилась на заднем сидении автомобиля.

Звезда пояснила: сейчас она едет домой, чтобы немного полежать. Однако долгий отдых ей не светит – уже сегодня врачу вновь придется отправиться на съемки.

Стоит отметить, что с травмой, которую получила Малышева, часто сталкиваются спортсмены. Обычно врачи рекомендуют пациентам делать специальные компрессы и держать ногу в покое. Но из-за работы телеведущей придется нарушить предписания медиков.

Ранее Елена Малышева высказалась по поводу традиционных купаний на Крещение. Врач предупредила, что подобные забавы могут обернуться серьезными проблемами, в том числе и остановкой сердца.

Карина СИРАЗОВА

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Редкая безграмотность - "Ежу домой", "Но, долго не полежишь." Зачем запятая после "Но" ? С восьмиклассным образованием пишут грамотнее.
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