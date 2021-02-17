Скандальный шоумен уже определился с выбором места

В подмосковных Мытищах может появиться отдельное кладбище, предназначенное исключительно для российских звезд. С соответствующим предложением выступил известный продюсер Стас Барецкий, который по совместительству является главой "Союза Профессиональных Ритуальных Агентов". О своем проекте шоумен рассказал в беседе со СМИ.

По словам Барецкого, в решении создать отдельное место для погребения покойных артистов его утвердила новость о внезапной смерти актера Олега Валкмана, которого, заявил шоумен, было негде хоронить.

"И таких историй очень много. Поэтому накипело, и мы решили сделать такое кладбище", — заявил Барецкий в интервью "Пятому каналу".

Автор идеи также заявил, что имеет в своем распоряжении два гектара земли в Мытищинском районе, которые он и превратит в погост. Со своим предложением Барецкий намерен обратиться в Госдуму, чтобы оказать помощь артистам, которые, с его слов, из-за бытовых условий и постоянной суеты уходят из жизни в раннем возрасте.

Для артистов, которых при жизни предали забвению и оставили без средств, Барецкий готов выделить бесплатный участок земли. А на самой территории кладбище шоумен хочет построить концертную площадку, где будут проводить "вечера памяти".

Идею Барецкого позднее раскритиковал художник Никас Сафронов.