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Кристина Орбакайте поделилась видео, как она увлекательно проводит время с дочерью Клавдией. Певица показала наследнице фокус со свечами, чем удивила девочку.
На записи мать и дочь сидят за столом. Клавдия держит в руках телефон, снимая родительницу на камеру. Перед Кристиной стоят три зажженные свечи в подсвечниках.
Девочка поинтересовалась, что же сейчас будет. На вопрос наследницы Орбакайте интригующе ответила: "Фокус".
Затем знаменитость смочила пальцы слюной и поочередно дотронулась ими до горящих фитилей.
"И свечки потушены", – заявила Клавдия.
На заднем фоне можно увидеть сидящего на диване супруга Кристины – бизнесмена Михаила Земцова. Мужчина не стал принимать участия в посиделках и с головой ушел в свой смартфон.
Пользователи Сети в очередной раз похвалили артистку за то, что она много времени проводит с семьей.
"Восхитительно! Нежное, приятное общение мамы и доченьки!", "Браво, Кристина! Вы – необыкновенная МАМА! Все успеваете, никого не забываете!", "Вы супер-женщина", – прокомментировали восхищенные подписчики.
Некоторые вспомнили, что раньше их родители тоже показывали подобные фокусы с огнем.
Ранее поклонники Орбакайте отметили поразительное сходство звездной матери и ее наследницы.
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