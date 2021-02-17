"Необыкновенная мама": Орбакайте показала дочке удивительный трюк

"Необыкновенная мама": Орбакайте показала дочке удивительный трюк
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Видео появилось в личном микроблоге артистки

Кристина Орбакайте поделилась видео, как она увлекательно проводит время с дочерью Клавдией. Певица показала наследнице фокус со свечами, чем удивила девочку.

На записи мать и дочь сидят за столом. Клавдия держит в руках телефон, снимая родительницу на камеру. Перед Кристиной стоят три зажженные свечи в подсвечниках.

Девочка поинтересовалась, что же сейчас будет. На вопрос наследницы Орбакайте интригующе ответила: "Фокус".

Затем знаменитость смочила пальцы слюной и поочередно дотронулась ими до горящих фитилей.

"И свечки потушены", – заявила Клавдия.

На заднем фоне можно увидеть сидящего на диване супруга Кристины – бизнесмена Михаила Земцова. Мужчина не стал принимать участия в посиделках и с головой ушел в свой смартфон.

Пользователи Сети в очередной раз похвалили артистку за то, что она много времени проводит с семьей.

"Восхитительно! Нежное, приятное общение мамы и доченьки!", "Браво, Кристина! Вы – необыкновенная МАМА! Все успеваете, никого не забываете!", "Вы супер-женщина", – прокомментировали восхищенные подписчики.

Некоторые вспомнили, что раньше их родители тоже показывали подобные фокусы с огнем. 

Ранее поклонники Орбакайте отметили поразительное сходство звездной матери и ее наследницы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

В России готовы начать активное сдерживание США

Штатам послали однозначный намек

НАТО готовит "изоляцию" Крыма от России весной

Территорий хотят лишить и Белоруссию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей