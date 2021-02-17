Видео появилось в личном микроблоге артистки

Кристина Орбакайте поделилась видео, как она увлекательно проводит время с дочерью Клавдией. Певица показала наследнице фокус со свечами, чем удивила девочку.

На записи мать и дочь сидят за столом. Клавдия держит в руках телефон, снимая родительницу на камеру. Перед Кристиной стоят три зажженные свечи в подсвечниках.

Девочка поинтересовалась, что же сейчас будет. На вопрос наследницы Орбакайте интригующе ответила: "Фокус".

Затем знаменитость смочила пальцы слюной и поочередно дотронулась ими до горящих фитилей.

"И свечки потушены", – заявила Клавдия.

На заднем фоне можно увидеть сидящего на диване супруга Кристины – бизнесмена Михаила Земцова. Мужчина не стал принимать участия в посиделках и с головой ушел в свой смартфон.

Пользователи Сети в очередной раз похвалили артистку за то, что она много времени проводит с семьей.

"Восхитительно! Нежное, приятное общение мамы и доченьки!", "Браво, Кристина! Вы – необыкновенная МАМА! Все успеваете, никого не забываете!", "Вы супер-женщина", – прокомментировали восхищенные подписчики.

Некоторые вспомнили, что раньше их родители тоже показывали подобные фокусы с огнем.

Ранее поклонники Орбакайте отметили поразительное сходство звездной матери и ее наследницы.