Ксения Бик манипулирует отцом актера и намеренно переносит заседания

Вот уже более трех лет близкие Дмитрия Марьянова делят между собой его наследство. Актер оставил две квартиры, дачу, автомобиль, несколько денежных счетов. Претендуют на эти богатства три родных для артиста человека: отец, сын и вдова.

Изначально казалось, что в этом деле нет ничего сложного, однако суд длится уже 3 года. Отец считает, что это происходит по вине Ксении Бик, которая часто настаивает на повторных экспертизах, в которых нет надобности, часто не приходит на заседания и постоянно меняет адвокатов.

"У Ксении четыре представителя, судя по доверенности. А если вспомнить, что до этого их было семь или восемь, и они все были разные, то, извините, если мы всех будем ждать, процесс мы не рассмотрим никогда",

– возмущается адвокат Виктория Крылова.

Правозащитница уверена, что Бик делает это намеренно, чтобы подольше пожить в квартире Марьянова вместе со своим новым избранником, пишет "Пятый канал". Также вдова сдает вторую квартиру.

Постоянное затягивание процесса, считают правозащитники Марьянова-старшего, помогает жене Марьянова манипулировать его родными. От этого отец актера так устал, что даже решил потребовать компенсацию, которую суд удовлетворил.

"Казалось бы, такое невинное заседание как возмещение судебных расходов. И опять накануне судебного заседания подается заявление от представителя Ксении Владимировны с просьбой о переносе судебного заседания. У нас вот бесконечно!"

– негодует юрист.

Ранее сын Дмитрия Марьянова рассказал об избиении отца перед смертью.