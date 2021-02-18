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На днях в столице отгремел 60-летний юбилей Сергея Пенкина. Артист закатил шумную вечеринку, отлично провел время и шутил, что в душе он 17-летний мальчишка, на которого натянули кожу старика. А когда у певца спросили, правда ли, что для полного счастья ему необходимо "звания" и ребенка, Пенкин почему-то неожиданно признался, что наследник у него все-таки есть.
Сначала Сергей отвечал уклончиво, а потом все-таки раскрыл немного подробностей.
"Он, наверное, уже взрослый. Потому что его мама была певица, мы вместе работали в гостинице "Космос",
– поделился артист с "Комсомольской правдой".
Что за касается звания, то Пенкин отшутился, что оно ему не нужно.
"У меня был случай много лет назад: с покойным Сашей Абдуловым мы зашли в магазин в Питере. И рядом оказались какие-то бомжи, такие несчастные. Мне их так стало жалко. Мы купили водку, коньяк, и они вместе с нами выпили прямо в магазине",
– резюмировал юбиляр, подчеркнув, что главное в человеке – его душа и умение сохранить себя.
Ранее Сергей Пенкин признался, что не хочет, чтобы его хоронили в Москве.
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