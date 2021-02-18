С матерью своего предполагаемого наследника артист познакомился в гостинице

На днях в столице отгремел 60-летний юбилей Сергея Пенкина. Артист закатил шумную вечеринку, отлично провел время и шутил, что в душе он 17-летний мальчишка, на которого натянули кожу старика. А когда у певца спросили, правда ли, что для полного счастья ему необходимо "звания" и ребенка, Пенкин почему-то неожиданно признался, что наследник у него все-таки есть.

Сначала Сергей отвечал уклончиво, а потом все-таки раскрыл немного подробностей.

"Он, наверное, уже взрослый. Потому что его мама была певица, мы вместе работали в гостинице "Космос",

– поделился артист с "Комсомольской правдой".

Что за касается звания, то Пенкин отшутился, что оно ему не нужно.

"У меня был случай много лет назад: с покойным Сашей Абдуловым мы зашли в магазин в Питере. И рядом оказались какие-то бомжи, такие несчастные. Мне их так стало жалко. Мы купили водку, коньяк, и они вместе с нами выпили прямо в магазине",

– резюмировал юбиляр, подчеркнув, что главное в человеке – его душа и умение сохранить себя.

Ранее Сергей Пенкин признался, что не хочет, чтобы его хоронили в Москве.