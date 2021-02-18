"Мальчик, тебя здесь много": Пугачева заткнула Укупника

"Мальчик, тебя здесь много": Пугачева заткнула Укупника
Аркадий Укупник. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Примадонна многое изменила в жизни артиста

Аркадий Укупник долгое время оставался в тени артистов, с которыми работал. Все изменила встреча с Аллой Пугачевой, которая буквально открыла ему дверь на большую сцену.

В эфире "Судьбы человека" с Борисом Корчевниковым исполнитель хита "Я на тебе никогда не женюсь" рассказал, как познакомился с Примадонной. Оказалось, что Укупник был одним из первых, кто открыл корпоративную студию звукозаписи. 

Однажды туда пришли Алла Борисовна, Кристина Орбакайте и тогда еще зять Примадонны Владимир Пресняков. Однако дочь звезды успела записать лишь пару дублей, потому что повздорила с мужем, после чего они ушли. 

Тогда Укупник смог собрать песню из того, что было. Алла Борисовна не только высоко оценила работу музыканта, но и предложила снять клип, где она выступила в роли режиссера. 

"Это был момент знакомства. Я пришел на съемки, сел сзади. Алла сидела где-то спереди, смотрела в монитор. Поджилки у меня тряслись, но через часок я осмелел, стал комментировать. Что-то я сказал – а она поворачивается и говорит: "Мальчик, тебя здесь много". Я заткнулся, конечно", 

вспоминает артист. 

Однако со временем Укупник стал вхож в дом Примадонны. Однажды продюсер попросил коллегу оценить тогда еще начинающий коллектив "Кар-мэн". Их в "Рождественские встречи" Пугачева брать отказалась, зато позвала самого Укупника, песню которого услышала случайно на обратной стороне кассеты. С этого и начался творческий путь звезды на российской сцене. 

Ранее юморист Песков рассказал, как Пугачева отказалась с ним выпить.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Строительство дамбы на Северо-Крымском канале назвали "пустыми тратами"

Новые проекты Незалежной не повлияют на ситуацию с водой на полуострове

Новые изменения в пенсионной системе скрыли от россиян

Регулятор взял год на подготовку инициативы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей