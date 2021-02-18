Примадонна многое изменила в жизни артиста

Аркадий Укупник долгое время оставался в тени артистов, с которыми работал. Все изменила встреча с Аллой Пугачевой, которая буквально открыла ему дверь на большую сцену.

В эфире "Судьбы человека" с Борисом Корчевниковым исполнитель хита "Я на тебе никогда не женюсь" рассказал, как познакомился с Примадонной. Оказалось, что Укупник был одним из первых, кто открыл корпоративную студию звукозаписи.

Однажды туда пришли Алла Борисовна, Кристина Орбакайте и тогда еще зять Примадонны Владимир Пресняков. Однако дочь звезды успела записать лишь пару дублей, потому что повздорила с мужем, после чего они ушли.

Тогда Укупник смог собрать песню из того, что было. Алла Борисовна не только высоко оценила работу музыканта, но и предложила снять клип, где она выступила в роли режиссера.

"Это был момент знакомства. Я пришел на съемки, сел сзади. Алла сидела где-то спереди, смотрела в монитор. Поджилки у меня тряслись, но через часок я осмелел, стал комментировать. Что-то я сказал – а она поворачивается и говорит: "Мальчик, тебя здесь много". Я заткнулся, конечно",

– вспоминает артист.

Однако со временем Укупник стал вхож в дом Примадонны. Однажды продюсер попросил коллегу оценить тогда еще начинающий коллектив "Кар-мэн". Их в "Рождественские встречи" Пугачева брать отказалась, зато позвала самого Укупника, песню которого услышала случайно на обратной стороне кассеты. С этого и начался творческий путь звезды на российской сцене.

Ранее юморист Песков рассказал, как Пугачева отказалась с ним выпить.