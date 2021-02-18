Умер Андрей Мягков

Умер Андрей Мягков
Андрей Мягков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актера не стало на 83-м году жизни

Умер Андрей Мягков. Об этом сообщили СМИ, а также пресс-служба МХТ им. Чехова.

Как пишет "МК", артиста не стало у себя дома в Москве. В МХТ им. Чехова подтвердили трагическую новость, передает РИА "Новости". 

По информации телеграм-канала Mash, по предварительным данным причиной смерти стала сердечная недостаточность. Актера нашла его жена Анастасия Вознесенская. Когда врачи приехали, сердце Мягкова уже не билось. 

Мягков полюбился зрителям по фильмам Эдьдара Рязанова. Картины с участием актера "Ирония судьбы, или с лёгким паром", "Служебный роман" и "Жестокий романс" показывают по телевидению на январских праздниках каждый год. 

В театре МХТ имени А. П. Чехова Мягков начал работать с 1987 года. Артист был обладателям множества наград и званий. В 2019-м ему присвоили орден "За заслуги перед Отечеством" третьей степени. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость141418
Пожаловаться Ответить
Мир его душе. Сколько великих актеров ушло за последнее время жаль. Соболезную родным и близким.
Татьяна Бахарева.
Пожаловаться Ответить
Очень жаль,уходят столпы нашей культуры,как уже их много,кто нас покинул,пусть земля будет пухом и царствия небесного,соболезнование родным и близким выдающегося актёра.
Антимайдан
Пожаловаться Ответить
Жаль, хороший артист.
1
новости партнеров

Строительство дамбы на Северо-Крымском канале назвали "пустыми тратами"

Новые проекты Незалежной не повлияют на ситуацию с водой на полуострове

Новые изменения в пенсионной системе скрыли от россиян

Регулятор взял год на подготовку инициативы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей