"Начала на меня нападать": Меньшова вспомнила об унизительном интервью с Максаковой

"Начала на меня нападать": Меньшова вспомнила об унизительном интервью с Максаковой
Юлия Меньшова. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
О беседе с известной актрисой телеведущая до сих пор вспоминает с ужасом

Не всегда съемки передачи "Наедине со всеми" проходили легко. Порой Юлии Меньшовой приходилось сталкиваться с такими гостями, с которыми после интервью не хочется видеться никогда в жизни. В частности, разговор с Людмилой Максаковой стал для журналистки одним из самых сложный за всю историю передачи. 

Юлия долго готовилась к предстоящей встрече: изучила предыдущие интервью, продумала примерные вопросы. Но все пошло не по плану. 

Еще до начала съемок Максакова и Меньшова увиделись, мило поговорили, улыбнулись друг другу. Но на съемочной площадке звезда "Плохой хороший человек" стала совсем другой. 

"Ничего не предвещало, что интервью с Максаковой будет разворачиваться таким образом. Началось интервью, и Максакова начала менять вектор, затыкать меня. Но вся театральная Москва знала, что она человек сложный", 

поделилась Меньшова в беседе с Надеждой Стрелец. 

Разговор не клеился, а после Максакова и вовсе начала нападать на ведущую "Наедине со всеми", угрожая, что выпуск никогда не попадет в эфир. Юлия некоторое время пыталась сопротивляться напору актрисы, однако после сдалась. 

"Я была потеряна, так как она агрессивно начала на меня нападать. А потом ты понимаешь, что это портрет. Я перестала бороться с ситуацией. Она сказала: "Здесь правила задаю я", 

– вспомнила журналистка. Однако достойно ответить звезде она смогла, напомнив, что вопросы в студии "Наедине со всеми" задает все-таки она. 

Ранее Юлия Меньшова отреагировала на слухи о ссоре с Галкиным. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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