Актера не стало на 83-м году жизни

Сегодня не стало Андрея Мягкова, который знаком не одному поколению зрителей благодаря новогодней киноленте "Ирония судьбы, или С легким паром!". Для многих россиян образ Жени Лукашина – главная ассоциация с наступающим Новым годом. Однако мало кто знает, что Мягков – не только актер, но и художник, и писатель.

Андрей Васильевич воспитывался в интеллигентной семье, живущей в Ленинграде. Он был хорошо воспитан и всегда слушал родителей, поэтому когда отец сказал ему, что он будет учиться в химико-технологическом институте, будущий актер возражать не стал.

Но на сцену Мягкова все-таки тянуло. Он любил играть в студенческих спектаклях. Кстати, именно на одном из таких спектаклей артиста и заметил преподаватель Школы-студии МХАТ, которому хватило простой любительской постановки, чтобы понять, что у парня – талант.

Так и вышло. В МХАТ Мягков поступил с первого раза. Дальше карьера актера тоже пошла в гору. Андрей Васильевич почти сразу начал играть чуть ли не главные роли в "Современнике".

Поворотным моментом стала та самая "Ирония судьбы". Рязанов долгое время не мог подобрать актера на роль Жени Лукашина, отвергая кандидатуры даже самых именитых советских артистов. А вот в Мягкове режиссер увидел "настоящего Лукашина".

Оказалось, что "Иронию судьбу" долгое время не хотели выпускать на экраны. Мол, показано пьянство и измены. Однако вмешался Леонид Брежнев, который оценил киноленту и дал добро на его выход на экраны.

После Мягков появится и в других культовых фильмах, однако именно роль Лукашина стала его визитной карточкой.

И несмотря на то, что в фильме герой Мягкова никак не может определиться с чувствами, и лишь та самая "ирония судьбы" помогает ему встретить ту самую, то у самого Андрея Васильевича никогда сомнений не возникало. С любовью всей жизни Анастасией Вознесенской актер познакомился, когда был студентом Школы-студии МХАТ, и влюбился с первого взгляда и на всю жизнь.

Ради супруги он писал детективы и картины. Вознесенская вдохновляла супруга на подвиги, которые он совершал для нее постоянно.

Напомним, что Мягков умер сегодня, 18 февраля. Актера нашла его жена Анастасия Вознесенская. Когда врачи приехали, сердце Мягкова уже не билось.