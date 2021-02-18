Звезды отреагировали на уход из жизни легендарного актера

Новость о смерти Андрея Мягкова стала для многих шоком. В частности, его партнерша по фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!" Барбара Брыльска призналась, что у нее даже нет сил комментировать произошедшее.

"Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком",

– заявила Брыльска в беседе РИА "Новости", добавив, что очень любила своего коллегу.

Для Ксении Собчак эта новость также стала неожиданной. В своем телеграм-канале она назвала актера "неизменным спутником Нового года".

Лев Лещенко назвал Мягкова "нравственным ориентиром" россиян.

"Его роли всегда добрые, открытые, сердечные. Думаю, что многие будут печалиться и грустить по поводу этой утраты. Он любимец народа", – с грустью отметил певец в беседе с Рен ТВ.

Лия Ахеджакова призналась, что ей было очень больно узнать, что ее коллеги, с которым она одного года рождения, не стало.

"Мы не дружили, но он был довольно закрытый, интеллигентный человек. Пересекались всю жизнь благодаря Эльдару Рязанову. Он такой закрытый, молчаливый, очень легкий в работе. Не надо долго репетировать, обсуждать. Он был очень замечательный в работе человек",

– рассказала звезда "Служебного романа" изданию "Говорит Москва".

Напомним, что Мягков скончался сегодня, 18 февраля. Актера нашла его супруга Анастасия Вознесенская. Когда врачи приехали, сердце артиста уже не билось.



Ранее "Утро.ру" делилось интересными фактами из биографии Мягкова.