Указана и точная дата траурной церемонии

Прощание с любимым миллионами россиян актером пройдет там, где он выходил на сцену много лет. В последний путь Андрея Мягкова проводят из МХТ имени Чехова.

Об этом сообщил РИА "Новости" художественный руководитель Сергей Женовач.

Дату траурной церемонии назначили не сразу. Выбирали из двух дней, передает телеканал "360".

Позже стало известно, что прощание состоится 20 февраля. После чего народный артист будет похоронен на Троекуровском кладбище, приводит информацию пресс-службы РИА "Новости".

Андрей Мягков скончался 18 февраля, ему было 82 года. Причина смерти – сердечная недостаточность.