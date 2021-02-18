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Ирина Шейк произвела фурор новой фотосессией. Звезда снялась для рекламы уходовой косметики, причем перед камерой она предстала совершенно обнаженной.
Супермодель анонсировала выход маски для губ с сусальным золотом 24k Pure Gold Lip Treatment, над которой она работала вместе с Mimi Luzon. Актриса позировала без одежды, демонстрируя продукт на своем лице. Кадры с Ириной, на которых она показалась с золотом на губах, опубликовал Vogue.
Российская модель также поделилась небольшим видео в "Инстаграм". В комментариях Шейк писали комплименты и оставляли восторженные смайлы: "Королева", "Прекрасная Ирина", "Великолепная женщина".
Это не первая съемка Шейк в обнаженном виде. А недавно звезда позировала для календаря V Magazine в одном нижнем белье, отмечает РИА ФАН.
Ранее Шейк удивила подписчиков необычным фото.
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