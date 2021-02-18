Шейк снялась без трусов - видео

Шейк снялась без трусов - видео
Ирина Шейк. Фото: Nasser Berzane/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Супермодель показала свой новый косметический продукт

Ирина Шейк произвела фурор новой фотосессией. Звезда снялась для рекламы уходовой косметики, причем перед камерой она предстала совершенно обнаженной.

Супермодель анонсировала выход маски для губ с сусальным золотом 24k Pure Gold Lip Treatment, над которой она работала вместе с Mimi Luzon. Актриса позировала без одежды, демонстрируя продукт на своем лице. Кадры с Ириной, на которых она показалась с золотом на губах, опубликовал Vogue.

Российская модель также поделилась небольшим видео в "Инстаграм". В комментариях Шейк писали комплименты и оставляли восторженные смайлы: "Королева", "Прекрасная Ирина", "Великолепная женщина".

Это не первая съемка Шейк в обнаженном виде. А недавно звезда позировала для календаря V Magazine в одном нижнем белье, отмечает РИА ФАН.

Ранее Шейк удивила подписчиков необычным фото.

Фоторепортаж
В эротичном белье и без него: самые откровенные фото Шейк
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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