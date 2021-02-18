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В 2011 году на экраны вышел фильм "Служебный роман. Наше время" – ремейк известной кинокартины 1977 года. В нем главная роль Анатолия Новосельцева досталась нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Журналист Дмитрий Гордон спросил у Андрея Мягкова, исполнившего ту же самую роль более 30 лет назад, как он относится к подобным переделкам.
Гордон поинтересовался у Мягкова, знает ли он, кто сыграет Анатолия Ефремовича. На что артист ответил отрицательно. Когда телеведущий назвал фамилию Зеленского, Андрей Васильевич остался в замешательстве.
Актер заявил, что он не горит желанием смотреть новую версию "Служебного романа".
"Мне вообще не интересен плагиат. Ни в какой форме. Живопись ли это, сценарий ли это фильма... Ну, придумайте свое, ребята, а что тут сложного-то?" – высказался Мягков.
Он акцентировал внимание на том, что кинокартина 1977 года не была неудачным проектом. Поэтому она совсем не нуждалась в ремейке.
"Нет, я не большой сторонник таких вещей", – заключил артист.
Сегодня, 18 февраля, стало известно о том, что Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни. Он сыграл в таких известных фильмах, как "Ирония судьбы, или с легким паром", "Служебный роман", "Жестокий романс" и многих других.
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