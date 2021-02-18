"Не интересен плагиат": как Мягков расстроился из-за Зеленского

"Не интересен плагиат": как Мягков расстроился из-за Зеленского
Андрей Мягков. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист отметил, что не поддерживает идею ремейков

В 2011 году на экраны вышел фильм "Служебный роман. Наше время" – ремейк известной кинокартины 1977 года. В нем главная роль Анатолия Новосельцева досталась нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Журналист Дмитрий Гордон спросил у Андрея Мягкова, исполнившего ту же самую роль более 30 лет назад, как он относится к подобным переделкам.

Гордон поинтересовался у Мягкова, знает ли он, кто сыграет Анатолия Ефремовича. На что артист ответил отрицательно. Когда телеведущий назвал фамилию Зеленского, Андрей Васильевич остался в замешательстве.

Актер заявил, что он не горит желанием смотреть новую версию "Служебного романа".

"Мне вообще не интересен плагиат. Ни в какой форме. Живопись ли это, сценарий ли это фильма... Ну, придумайте свое, ребята, а что тут сложного-то?" – высказался Мягков.

Он акцентировал внимание на том, что кинокартина 1977 года не была неудачным проектом. Поэтому она совсем не нуждалась в ремейке.

"Нет, я не большой сторонник таких вещей", – заключил артист.

Сегодня, 18 февраля, стало известно о том, что Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни. Он сыграл в таких известных фильмах, как "Ирония судьбы, или с легким паром", "Служебный роман", "Жестокий романс" и многих других. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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