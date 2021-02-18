Артист имел чувство собственного достоинства

18 февраля не стало Андрея Мягкова – замечательного актера, наиболее известного по кинокартине "Ирония судьбы, или С легким паром!". Коллега артиста Валентина Талызина, сыгравшая роль подруги Нади, вспомнила об одном инциденте, который произошел во время съемок второй части фильма.

Талызина рассказала, что продолжение "Иронии судьбы" снимали в Чехии. В сценарии был следующий момент: двери лифта автоматически открываются, и это сильно удивляет героя Мягкова. Однако что-то пошло не так – двери то открывались, то тут же закрывались. Пришлось вызывать рабочих, чтобы те устранили неполадку. Актеры и вся съемочная группа терпеливо ждали, когда можно будет продолжить съемки.

Внезапно к ним вышел Андрей Васильевич. Он был раздосадован тем фактом, что приходилось работать в таких условиях.

"Я больше сегодня сниматься не буду, а лифт, надеюсь, почините к завтрашнему дню", – заявил актер.

Мягков велел отвезти его в гостиницу. Остальным артистам ничего не оставалось, как тоже завершить рабочий день, передает "Московский Комсомолец".

"Андрей Васильевич был очень замкнутым, молчаливым человеком, с большим чувством собственного достоинства", – отметила Талызина.

Ранее стало известно о том, что Мягков расстроился из-за Зеленского.