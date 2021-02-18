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В программу "Модный приговор" чаще всего приглашают женщин, причем с драматичной историей. А вот мужчин зовут редко. Как выбирают героев шоу и почему, рассказал Александр Васильев.
"Мы в основном выбираем полненьких, с трудной судьбой. Если героиню бил муж, выпивал, то смотрят все!"
– объяснил историк моды. Все дело в рейтингах: как только редакторы берутся за стройную героиню, зрители теряют интерес. То же самое с мужчинами – на их преображение аудитории смотреть не интересно.
Ведущий добавил, что подобные истории находят отклик в сердцах россиянок, ведь большое количество зрительниц страдает из-за проблем с питанием, а следовательно – и лишнего веса.
"Нравится драма. Рейтинг – это реклама, а телевидение живет только за счет рекламы",
– заключил Васильев в беседе с News.ru.
Ранее Александр Васильев заявил о намерении сделать тест ДНК, чтобы установить родство с известным рэпером.
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