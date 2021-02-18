Сейчас актер чувствует себя лучше

Марк Горонок был срочно госпитализирован. Состояние актера резко ухудшилось из-за ссоры с женой Анной.

Инцидент произошел накануне. Супруги отмечали годовщину со дня знакомства в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. В какой-то момент между ними произошел скандал. В конечном итоге женщина поспешила уехать из заведения. Спустя некоторое время Анне позвонили и сообщили – Горонку стало плохо.

По некоторым данным, Марк потерял сознание. На фоне стресса у него случился гипертонический криз, передает "Собеседник".

Артиста срочно забрали на скорой и поместили в реанимацию. Его друг Вячеслав Смородинов сообщил в беседе с "Пятым каналом", что звезда кинокартины "Ты у меня одна" уже пришел в себя.

"Вроде как прогнозы утешительные", – добавил мужчина.

Ранее появилась информация, что Горонок планирует разводиться с женой.