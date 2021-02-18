Наследники оперной дивы отказались встречаться с вернувшейся в Москву матерью

Мария Максакова возвращалась в Россию не только ради судебных разбирательств, но и чтобы наладить отношения с семьей – последние четыре года ее старших детей воспитывали отец Владимир Тюрин и бабушка Людмила Максакова. Однако сделать этого оперной диве не удалось.

Певица так и не встретилась с наследниками: они, как и ее мать, не захотели встречаться со звездой. Максакова понимала, что со временем станет менее значимой для детей, ведь все это время "за их души шла борьба".

"Могла ли я подумать, что родная мать совместно с Тюриным будет настраивать моих старших детей против меня… Я стою перед школой два раза в день, мерзну, пытаюсь с детьми встретиться",

– посетовала артистка. Она считает, что родные внушают наследникам, что Максакова отказалась от них. В беседе с "Комсомольской правдой" Мария заключила: звезда до сих пор корит себя за то, что не оставила старшего сына Илью в Киеве, куда он ездил на зимние каникулы. Теперь связь между родными утеряна и певица не уверена, что это можно исправить.

Ранее Юлия Меньшова поведала о трудном характере оперной дивы.