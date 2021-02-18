Собчак отреагировала на рассуждения Гузеевой о постельных утехах

Собчак отреагировала на рассуждения Гузеевой о постельных утехах
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Блогер подчеркнула, что заявление телеведущей противоречит всем постулатам феминизма

В свежем выпуске "Давай поженимся" Лариса Гузеева поделилась своим мнением о нехозяйственных женщинах. Высказывание телеведущей спровоцировало очередную волну негодования и осуждения.

Гузеева заявила, что каждая уважающая себя невеста обязана стоять у плиты и поражать избранника своими кулинарными способностями. Если же она не умеет готовить или делает это из рук вон плохо, то данная характеристика также говорит о недостатке сексуальных навыков с ее стороны.

"Если женщина плохо готовит, то она и в постели криворукая", - отметила знаменитость.

На резкое высказывание Ларисы Андреевны отреагировала Ксения Собчак. В личном Телеграм-канале "Кровавая барыня" скандально известная блондинка написала: "Вот тебе и феминизм в России-2021".

Действительно, борющиеся за права женщин вряд ли оценят слова телеведущей. Ведь она прямым текстом сказала, что место представительниц прекрасного пола – на кухне.

Примечательно, что это не первый раз, когда из уст Гузеевой рождаются достаточно жесткие и бескомпромиссные заявления. Далеко не секрет – артистка остра на язык.

Ранее еще одна несменная героиня "Давай поженимся" Роза Сябитова вспомнила о первом скандале с Гузеевой. Оказалось, что главная сваха страны и актриса повздорили еще на кастинге проекта.

Анастасия ГОРЮНОВА

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