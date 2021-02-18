Дворяне и известные изобретатели: кто из советских актеров скрывал свое происхождение

Александр Збруев. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com Людмила Гурченко. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com Любовь Орлова. Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press/www.globallookpress.com Сергей Юрский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родственники некоторых звезд СССР были арестованы или даже расстреляны

В советское время было не принято хвастаться знатным происхождением, поэтому актеры, в роду которых были аристократы или даже дворяне, это скрывали. "Утро.ру" подготовило подборку артистов, родившихся в богатых семьях.

Детство Александра Збруева было непростым: отца актера – начальника Главного стройуправления Наркомсвязи – объявили врагом народа, после чего мальчик с матерью пять лет провел в исправительном лагере. Вернувшись, артисту пришлось ютиться в собственной квартире на Арбате, которую за то время превратили в коммуналку.

Говорят, что мать Збруева была столбовой дворянкой, а бабушка – баронессой. Татьяна Александровна даже получила актерское образование, но затем поставила семью в приоритет.

Александр Збруев. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

Потомственной дворянкой была и мать Людмилы Гурченко. После революции 1917 года бабушка советской звезды вместе с детьми переехала из Москвы в Харьков, муж тем временем был в ссылке. О своей происхождении Татьяна Ивановна не рассказывала – работала уборщицей на заводе. Там же, в Харькове, родилась и актриса из "Карнавальной ночи".

Людмила Гурченко. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com

Среди родственников Александра Пороховщикова, известного по фильму "Гори, гори, моя звезда", были меценаты и даже изобретатели. Его прадед участвовал в строительстве храма Христа Спасителя, а дед был известным авиаконструктором и создателем первого российского танка. Судьба инженера сложилась трагически – в 1941 году его расстреляли.

Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Ходят слухи, что "советская Мэрилин Монро" Ольга Орлова была родственницей графа Орлова – знаменитого фаворита Екатерины II. После революции аристократка переехала к тете в Воскресенск, где работала кухаркой и дояркой. Впервые в кино звезда появилась в 1934 году.

Любовь Орлова. Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Фамилия Сергея Юрского имеет необычное происхождение. На самом деле это псевдоним его отца Юрия Жихарева, который тот взял, чтобы скрыть свое дворянское происхождение и выступать в гимназических спектаклях. Однако обман раскрыли, а родителя народного артиста арестовали, пишет "Пятый канал".

Сергей Юрский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Фоторепортаж
Знают лишь немногие: кто из звезд носит ненастоящие фамилии
Настасья Самбурская. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Лариса Долина. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Кристина Асмус. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ирина Шейк. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Александр Малинин. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Александр Маршал. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Катя Лель. Фото:Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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