Родственники некоторых звезд СССР были арестованы или даже расстреляны

В советское время было не принято хвастаться знатным происхождением, поэтому актеры, в роду которых были аристократы или даже дворяне, это скрывали. "Утро.ру" подготовило подборку артистов, родившихся в богатых семьях.

Детство Александра Збруева было непростым: отца актера – начальника Главного стройуправления Наркомсвязи – объявили врагом народа, после чего мальчик с матерью пять лет провел в исправительном лагере. Вернувшись, артисту пришлось ютиться в собственной квартире на Арбате, которую за то время превратили в коммуналку.

Говорят, что мать Збруева была столбовой дворянкой, а бабушка – баронессой. Татьяна Александровна даже получила актерское образование, но затем поставила семью в приоритет.

Потомственной дворянкой была и мать Людмилы Гурченко. После революции 1917 года бабушка советской звезды вместе с детьми переехала из Москвы в Харьков, муж тем временем был в ссылке. О своей происхождении Татьяна Ивановна не рассказывала – работала уборщицей на заводе. Там же, в Харькове, родилась и актриса из "Карнавальной ночи".

Среди родственников Александра Пороховщикова, известного по фильму "Гори, гори, моя звезда", были меценаты и даже изобретатели. Его прадед участвовал в строительстве храма Христа Спасителя, а дед был известным авиаконструктором и создателем первого российского танка. Судьба инженера сложилась трагически – в 1941 году его расстреляли.

Ходят слухи, что "советская Мэрилин Монро" Ольга Орлова была родственницей графа Орлова – знаменитого фаворита Екатерины II. После революции аристократка переехала к тете в Воскресенск, где работала кухаркой и дояркой. Впервые в кино звезда появилась в 1934 году.

Фамилия Сергея Юрского имеет необычное происхождение. На самом деле это псевдоним его отца Юрия Жихарева, который тот взял, чтобы скрыть свое дворянское происхождение и выступать в гимназических спектаклях. Однако обман раскрыли, а родителя народного артиста арестовали, пишет "Пятый канал".