Боярский появился на публике после госпитализации

Артист сыграл в спектакле вместе со своей женой

Недавно Михаил Боярский не на шутку напугал своих поклонников. 16 февраля стало известно, что актер попал в больницу с высокой температурой. А уже сегодня знаменитый Д'Артаньян сыграл в комедии "Смешанные чувства".

Спектакль состоялся на сцене Театра имени Ленсовета. На сцену Михаил Сергеевич вышел со своей супругой Ларисой Луппиан. Артист исполнил роль Германа Льюиса, а актриса перевоплотилась в его возлюбленную Кристину, передает РЕН ТВ.

Напомним, еще вчера Боярский находился на больничной койке. Он просил жену поскорее забрать его из медучреждения. По всей видимости, знаменитость выписали как раз 17 февраля. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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