Балерина похвасталась достижениями 15-летней наследницы

Анастасия Волочкова вышла из себя после нападок на ее дочь Ариадну. До этого наследница артистки исполнила песню во время спектакля "Балерина в зазеркалье цирка" и нарвалась на критику. Интернет-пользователи заявили, что девочка не обладает хорошими вокальными данными.

На своей инстаграм-странице Волочкова опубликовала видео с пением наследницы. Запись балерина сопроводила большим текстом, в котором она обрушилась на хейтеров.

"Вы сами-то никто, ничто и звать вас никак", – отметила Анастасия.

Танцовщица рассказала, что Ариадна с трех лет профессионально занимается вокалом. По словам Волочковой, дочь прекрасно поет, а также свободно чувствует себя на сцене. Артистка похвасталась, что, будучи в малом возрасте, наследница уже покоряла кремлевскую сцену.

"А Ваши дети могут ли предстать перед огромной аудиторией зрителей?" – поинтересовалась она.

Знаменитость сообщила, что Ариадна является очень добрым и талантливым человеком. Девочка имеет массу увлечений – она поет, танцует, рисует, а также занимается волонтерством.

Балерина призвала общественность быть более благоразумной и не перемывать кости детям. Ведь они – "представители той молодежи, которая поведет Россию вперед".

Ранее появилась информация, что растроганный Малахов подхватил Волочкову на руки.