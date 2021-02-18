"Вы – никто": Волочкова набросилась на россиян после травли дочери

"Вы – никто": Волочкова набросилась на россиян после травли дочери
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Балерина похвасталась достижениями 15-летней наследницы

Анастасия Волочкова вышла из себя после нападок на ее дочь Ариадну. До этого наследница артистки исполнила песню во время спектакля "Балерина в зазеркалье цирка" и нарвалась на критику. Интернет-пользователи заявили, что девочка не обладает хорошими вокальными данными.

На своей инстаграм-странице Волочкова опубликовала видео с пением наследницы. Запись балерина сопроводила большим текстом, в котором она обрушилась на хейтеров.

"Вы сами-то никто, ничто и звать вас никак", – отметила Анастасия.

Танцовщица рассказала, что Ариадна с трех лет профессионально занимается вокалом. По словам Волочковой, дочь прекрасно поет, а также свободно чувствует себя на сцене. Артистка похвасталась, что, будучи в малом возрасте, наследница уже покоряла кремлевскую сцену.

"А Ваши дети могут ли предстать перед огромной аудиторией зрителей?" – поинтересовалась она.

Знаменитость сообщила, что Ариадна является очень добрым и талантливым человеком. Девочка имеет массу увлечений – она поет, танцует, рисует, а также занимается волонтерством.

Балерина призвала общественность быть более благоразумной и не перемывать кости детям. Ведь они – "представители той молодежи, которая поведет Россию вперед". 

Ранее появилась информация, что растроганный Малахов подхватил Волочкову на руки. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Набиуллина рассказала об обмане россиян в банках

На скрытые комиссии и плавающие ставки по депозитам введут ограничение

Новые изменения в пенсионной системе скрыли от россиян

Регулятор взял год на подготовку инициативы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей