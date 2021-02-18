Гранит везли из Зимбабве: как выглядит могила Гурченко спустя 10 лет

Гранит везли из Зимбабве: как выглядит могила Гурченко спустя 10 лет
Людмила Гурченко. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com
Памятник знаменитой актрисе создали из черного и белого камней

В марте исполнится десять лет с тех пор, как ушла из жизни Людмила Гурченко. Советская актриса хотела обрести покой на Ваганьковском кладбище рядом с родителями, однако близкие не исполнили ее волю. Как выглядит могила звезды "Карнавальной ночи" сейчас, выяснили журналисты.

Народную артистку похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Олегом Янковским и Вячеславом Тихоновым. Надгробие звезды выполнено из белого мрамора и редкого черного гранита, который был привезен из Зимбабве. Позади памятнику самой Гурченко, на обратной стороне монумента, выбиты ее слова:

"Я живу и работаю для вас. Когда я выхожу на сцену и слышу ваши аплодисменты – это для меня как взлет в небо, как взмах крыльев".

Последнее пристанище актрисы из фильма "Любовь и голуби" выглядит ухоженным, а поклонники не забывают о ней даже спустя десятилетие, передает "Экспресс газета". К памятнику Гурченко зимой и летом возлагают звезды, а к Новому году его украшали мишурой и праздничными елочками, сообщает Nation News.

На счету Гурченко – более сотни киноролей. На какие жертвы приходилось идти звезде ради работы, ранее писало "Утро.ру".

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Александр Збруев. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com Людмила Гурченко. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com Любовь Орлова. Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press/www.globallookpress.com Сергей Юрский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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