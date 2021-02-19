Телеведущий "не слышал" о закрытии своей передачи

Вот уже долгое время в Сети ходят слухи, что программу Дмитрия Шепелева "Ты как я" закрыли. В СМИ писали, что рейтинги были настолько низкие, что руководство ТНТ даже решило не выпускать в эфир уже отснятые передачи, не говоря уже о съемках нового сезона. Сам телеведущий долгое время молчал, однако все-таки решил прокомментировать свой якобы уход с телеканала.

Отвечая на вопросы подписчиков в "Инстаграм", бывший Жанны Фриске сначала заявил, что "не слышал" о закрытии шоу об отношениях родителей и детей.

Однако любопытные поклонники не унимались и спросили, а почему же тогда везде пишут, что Шепелева уволили. Тут уже ведущий сдерживаться не стал и просто назвал распространителей слухов "дебилами", пишет РИА ФАН.

"Потому что "дебилы" как говорит Сергей (Лавров – прим.ред.)",

– отрезал Дмитрий.

Напомним, что слухи о том, что телеведущий остался без работы появились в конце января.

При этом не исключено, что рейтинги действительно были низкими, потому что детская передача собрала много негативных отзывов телезрителей, а Татьяна Лазарева и вовсе назвала шоу "чудовищным", отметив, что смотреть подобный формат неинтересно.