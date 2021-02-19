Родители продают долю в квартире Фриске внуку Платону за 21 миллион рублей

Родители продают долю в квартире Фриске внуку Платону за 21 миллион рублей
Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Родные покойной певицы решили не дожидаться совершеннолетия мальчика

Родители Жанны Фриске решили продать долю в ее квартире. Роскошные апартаменты певица приобрела в середине нулевых, когда находилась на пике популярности. После ее смерти 2/3 квартиры достались ее родителям, а другая часть – сыну Платону. Однако родные экс-солистки "Блестящих" решили продать свою долю, да и еще по завышенной цене. И не кому-то, а родному внуку. 

Оказалось, что родители Жанны предложили ее бывшему возлюбленному Дмитрию Шепелеву, который является представителем 7-летнего Платона, выкупить свою часть квартиры за 21 миллион рублей. 

Однако данная цена, считают эксперты, слишком завышена. 

"Кадастровая стоимость составляет 23 млн. 966 тысяч рублей, то есть цена этих 2/3 значительно завышена. Почему-то дедушка и бабушка больше не хотят ждать совершеннолетия внука, чтобы передать право пользования квартирой ему… А по факту предлагают 7-летнему Платону выкупить квадратные метры",  

пишет издание StarHit.

 В целом, весьма удивительно, что родственники покойной звезды решились на такой шаг, поскольку Владимир Фриске не раз заявлял, что квартира дочери неприкосновенна, потому что хранит ценные воспоминания. И это действительно так, ведь после смерти Жанны многие вещи по-прежнему стоят нетронутыми. 

Ранее стало известно, что суд заставит Шепелева выплатить многомиллионный долг родителям Фриске. Также до этого телеведущий решился на продажу части квартиры, которая принадлежит Платону. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Набиуллина рассказала об обмане россиян в банках

На скрытые комиссии и плавающие ставки по депозитам введут ограничение

У кого вырастут пенсии с 1 апреля: названы категории россиян

Кого коснутся предстоящие социальные начисления, сообщила сенатор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей