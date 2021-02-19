Родные покойной певицы решили не дожидаться совершеннолетия мальчика

Родители Жанны Фриске решили продать долю в ее квартире. Роскошные апартаменты певица приобрела в середине нулевых, когда находилась на пике популярности. После ее смерти 2/3 квартиры достались ее родителям, а другая часть – сыну Платону. Однако родные экс-солистки "Блестящих" решили продать свою долю, да и еще по завышенной цене. И не кому-то, а родному внуку.

Оказалось, что родители Жанны предложили ее бывшему возлюбленному Дмитрию Шепелеву, который является представителем 7-летнего Платона, выкупить свою часть квартиры за 21 миллион рублей.

Однако данная цена, считают эксперты, слишком завышена.

"Кадастровая стоимость составляет 23 млн. 966 тысяч рублей, то есть цена этих 2/3 значительно завышена. Почему-то дедушка и бабушка больше не хотят ждать совершеннолетия внука, чтобы передать право пользования квартирой ему… А по факту предлагают 7-летнему Платону выкупить квадратные метры",

– пишет издание StarHit.

В целом, весьма удивительно, что родственники покойной звезды решились на такой шаг, поскольку Владимир Фриске не раз заявлял, что квартира дочери неприкосновенна, потому что хранит ценные воспоминания. И это действительно так, ведь после смерти Жанны многие вещи по-прежнему стоят нетронутыми.

Ранее стало известно, что суд заставит Шепелева выплатить многомиллионный долг родителям Фриске. Также до этого телеведущий решился на продажу части квартиры, которая принадлежит Платону.