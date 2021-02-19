Спасся чудом: как Мягков едва не погиб на съемках "Жестокого романса"

Спасся чудом: как Мягков едва не погиб на съемках "Жестокого романса"
Андрей Мягков. Кадр из фильма "Жестокий романс" (1984)
После инцидента на съемках актер отмечал второй день рождения

На съемках порой происходят ситуации, которые буквально могут стоит артистам жизни. Подобное произошло с Андреем Мягковым на съемках "Жестокого романса". 

Актеру чудом удалось выжить. Сцена, где герой Никиты Михалкова увозит Ларису Огудалову на "Ласточке", а Карандышев, которого сыграл Мягков, плывет вслед за пароходом на лодке, могла стать последней в жизни звезды "Иронии судьбы". 

Однажды оператор Вадим Алексеев объяснил, что на пароходе были плицы, каждая из которых весит порядка 80 килограммов. Мягков не рассчитал и подплыл слишком близко, поэтому его затянуло под эти самые плиты. 

"Одна ударила по носу лодки, другая по корме... Все в панике, потому что спастись в такой ситуации невозможно", 

цитирует Алексеева издание "Аргументы и факты". 

На съемочной площадке тут же приказали не выключать камеры, потому что подумали, что снимают последние мгновения жизни актера. 

Сначала на поверхности воды появились обломки лодки, в которой плыл Карандышев, затем его парик. К счастью, спустя минуту всплыл и сам актер. Шокированного артиста долго приводили в себя. С тех пор 20 сентября стал вторым днем рождения звезды.

Сам Мягков был уверен, что спасся чудом, потому что перед съемками он гулял  по Ипатьевской обители, не забыв побывать у Федоровской иконы. 

Напомним, что Андрей Мягков скончался 18 февраля от сердечной недостаточности. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Прощание состоится в МХТ имени Чехова.

Юлия МИХАЙЛОВА

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