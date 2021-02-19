После инцидента на съемках актер отмечал второй день рождения

На съемках порой происходят ситуации, которые буквально могут стоит артистам жизни. Подобное произошло с Андреем Мягковым на съемках "Жестокого романса".

Актеру чудом удалось выжить. Сцена, где герой Никиты Михалкова увозит Ларису Огудалову на "Ласточке", а Карандышев, которого сыграл Мягков, плывет вслед за пароходом на лодке, могла стать последней в жизни звезды "Иронии судьбы".

Однажды оператор Вадим Алексеев объяснил, что на пароходе были плицы, каждая из которых весит порядка 80 килограммов. Мягков не рассчитал и подплыл слишком близко, поэтому его затянуло под эти самые плиты.

"Одна ударила по носу лодки, другая по корме... Все в панике, потому что спастись в такой ситуации невозможно",

– цитирует Алексеева издание "Аргументы и факты".

На съемочной площадке тут же приказали не выключать камеры, потому что подумали, что снимают последние мгновения жизни актера.

Сначала на поверхности воды появились обломки лодки, в которой плыл Карандышев, затем его парик. К счастью, спустя минуту всплыл и сам актер. Шокированного артиста долго приводили в себя. С тех пор 20 сентября стал вторым днем рождения звезды.

Сам Мягков был уверен, что спасся чудом, потому что перед съемками он гулял по Ипатьевской обители, не забыв побывать у Федоровской иконы.

Напомним, что Андрей Мягков скончался 18 февраля от сердечной недостаточности. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Прощание состоится в МХТ имени Чехова.