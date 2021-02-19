Ведет закрытый образ жизни: почему ведущая Татьяна Лазарева пропала с телеэкранов

Ведет закрытый образ жизни: почему ведущая Татьяна Лазарева пропала с телеэкранов
Татьяна Лазарева. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистку перестали приглашать на телевидение

Несколько лет назад Татьяна Лазарева буквально не сходила с экранов телевизоров. Звезда была задействована в сразу нескольких проектах, успевала сниматься в кино и считалась чуть ли не самой известной комедийной актрисой. Однако сейчас артистка начала вести более закрытый образ жизни. И на это есть свои причины. 

Оказалось, что Лазаревой просто не поступает предложений, благодаря которым она смогла бы вновь радовать телезрителей. Чего, кстати, нельзя сказать о ее муже Михале Шаце, который продолжает трудиться на телевидении. Любящий супруг даже пытался найти работу для Татьяны, но попытки оказались безуспешными. 

"Он даже предлагал там кому-то меня вернуть, но они сказали: "Нет, тебя мы зовем, а ее не будем", 

посетовала телеведущая в эфире ютуб-шоу "Петя любит выпить". 

Однако сейчас звезда активно развивает свои социальные сети и признается, что ей и на "Ютубе" неплохо", потому что площадка позволяет делать то же самое, но при этом тратить гораздо меньше денег. Также отсутствие проектов на федеральных каналах позволяет Лазаревой чувствовать себя свободнее. 

Ранее Татьяна Лазарева трогательно поздравила сына с днем рождения и вспомнила о своих ошибках молодости. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость149788
Пожаловаться Ответить
Пыжа этой семейке,надо дать,что б летели из России!К бабушке Пелси
1
новости партнеров

Набиуллина рассказала об обмане россиян в банках

На скрытые комиссии и плавающие ставки по депозитам введут ограничение

У кого вырастут пенсии с 1 апреля: названы категории россиян

Кого коснутся предстоящие социальные начисления, сообщила сенатор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей