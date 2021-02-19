Артистку перестали приглашать на телевидение

Несколько лет назад Татьяна Лазарева буквально не сходила с экранов телевизоров. Звезда была задействована в сразу нескольких проектах, успевала сниматься в кино и считалась чуть ли не самой известной комедийной актрисой. Однако сейчас артистка начала вести более закрытый образ жизни. И на это есть свои причины.

Оказалось, что Лазаревой просто не поступает предложений, благодаря которым она смогла бы вновь радовать телезрителей. Чего, кстати, нельзя сказать о ее муже Михале Шаце, который продолжает трудиться на телевидении. Любящий супруг даже пытался найти работу для Татьяны, но попытки оказались безуспешными.

"Он даже предлагал там кому-то меня вернуть, но они сказали: "Нет, тебя мы зовем, а ее не будем",

– посетовала телеведущая в эфире ютуб-шоу "Петя любит выпить".

Однако сейчас звезда активно развивает свои социальные сети и признается, что ей и на "Ютубе" неплохо", потому что площадка позволяет делать то же самое, но при этом тратить гораздо меньше денег. Также отсутствие проектов на федеральных каналах позволяет Лазаревой чувствовать себя свободнее.

Ранее Татьяна Лазарева трогательно поздравила сына с днем рождения и вспомнила о своих ошибках молодости.