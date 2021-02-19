Спустя долгое время актриса вернулась в Россию

На Наталью Петрову обрушилась всесоюзная слава, когда на экраны вышел фильм "Руслан и Людмила", в котором девушка сыграла Царевну. После этого в жизни начинающей актрисы началась самая настоящая сказка.

Оказалось, что Петрова вовсе и не мечтала об актерской карьере. В Москве она училась на факультете иностранных языков, учила немецкий, пробовала себя в роли манекенщицы. Однако все изменилось, когда юную Наталью на улице заметила помощница режиссера Александра Птушко.

Своей красотой та самая спящая Царевна влюбила в себя всех зрителей, о ее необычной внешности говорили многие. На одном из мероприятий Петрова встретила мужчину, который изменил всю ее жизнь.

Им оказался оказался миллионер иранского происхождения Бабек Серуш, который растопил сердце актрисы своими красивыми ухаживаниями. Бизнесмен буквально положил весь мир к ногам Петровой: дорогие машины, меха, частые поездки за границу, духи из Франции.

Позже муж подарил звезде, которая мечтала о США, роскошную виллу в Калифорнии, а потом и пентхаус в Нью-Йорке, сделал ей американский паспорт. Иными словами, финансовые возможности Серуша были колоссальными.

"Парень он был веселый, всеобщий любимец. Он купил у Людмилы Зыкиной ее дачу в Опалихе. И эта дача с бассейном стала местом круглосуточных тусовок. В его доме шли бесконечные тусовки: музыканты, красавицы, пьянки… При этом Бабек был женат на Наташе, которую боготворил",

– вспоминает бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович.

Однако в 1992 году избранника Петровой не стало. Детей пара завести не успела, поэтому все многомиллионное состояние досталось ей. Сначала Петрова жила в США, а затем переехала в Швейцарию.

Начала заниматься бизнесом, открыла несколько салонов красоты в Москве, бутик в Америке, занялась производством бижутерии.

Сейчас 75-летняя актриса отошла от дел, решив наконец пожить для себя, пишет "Комсомольская правда". На период пандемии Петрова переехала в Москву, потому что считает, что тут безопаснее.

О деньгах говорить отказывается, коротко отмечая, что живет хорошо.

"Моя жизнь складывается хорошо. Все спокойно, гармонично. Я очень довольна",

– подытожила Наталья.