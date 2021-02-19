Сам телеведущий назвал себя "деревом", намекнув, что не умеет танцевать

В самом разгаре новый сезон любимого многими зрителями шоу "Танцы со звездами". Передача идет с 2006 года и по-прежнему пользуется большой популярностью. За эти годы в проекте успели поучаствовать многие звезды российского шоу-бизнеса. Однако есть и те, кого в эфир так и не пропустили.

Речь идет, например, о Борисе Кочевникове, которому 10 лет назад тактично намекнули, что "Танцы со звездами" – не его проект. В студии программы "Судьба человека" телеведущий рассказал Егору Дружинину, который является одним из членов жюри в новом сезоне, что около 10 лет назад его позвали принять участие. Актер даже сходил на три или четыре репетиции.

"Но после этого мне сказали, что лучше не надо. Ваше, Егор, мастерство в том, что даже с таким деревом, как я, вы можете что-нибудь сделать. Что бы вы мне сказали?"

– поинтересовался Корчевников у хореографа.

Дружинин сказал, что звездам необходимо понимать, что им не придется танцевать в общепринятом смысле этого слова, да и качество танца для артистов – не самое главное. Если бы тогда кто-то объяснил это Корчевникову, не исключено, что он перестал бы бояться.

Ранее телеведущий признался, что неровно дышит к манекенщицам. Корчевников рассказал, что несколько раз ходил на свидания с незамужними моделями.