Желают сгореть в аду: молодая жена Ивлева пожаловалась на травлю

Желают сгореть в аду: молодая жена Ивлева пожаловалась на травлю
Константин Ивлев. Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
Молодую избранницу шеф-повара называют разлучницей

На прошлой неделе Константин Ивлев женился на Лере Куденковой, которая младше его почти на 20 лет. Еще до свадьбы молодую избранницу ведущего "На ножах" атаковали хейтеры, которые обвиняли девушку в том, что она разрушила брак шеф-повара, чуть ли не проклиная ее за это. 

Куденкова всеми силами пытается расположить аудиторию, честно отвечая на их вопросы в социальных сетях. Так, например, многие намекали, что девушка вышла замуж за Ивлева не по любви, а потому, что ресторатор хорошо зарабатывает. Но такие предположения Леру лишь смешат. 

"Много комментариев с подвывертом. Людей волнует брачный договор, не боюсь ли я сгореть в аду и хожу ли в церковь. Волнуются люди", 

рассказала избранница шефа в беседе со StarHit.

Она честно признается, что не чувствует разницу в возрасте, отмечая, что рядом с мужем ей хорошо. Да и сам Ивлев, кажется, счастлив. Мужчина даже решил похудеть, чтобы стать лучше. 

Напомним, что Ивлева и Куденкова расписались 14 февраля. Свадьба пройдет позже на родине невесты в Тамани, а поклонники смогут увидеть торжество в прямом эфире на телеканале "Пятница". Также пара не раз заявляла о намерении обвенчаться. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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