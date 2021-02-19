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В то время уже ставшая кинозвездой Наталья Гундарева наотрез отказывалась сниматься в паре с однокурсником – Константином Райкиным – в комедии "Труффальдино из Бергамо". И у нее была на это причина.
Парень тогда еще был мало известен в кино. Роль основного героя стала для него первой главной, и знаменитая актриса посчитала, что его взяли по "блату", из-за легендарного отца – Аркадия Райкина.
Константин уже собирался прекратить работу в картине, однако все неожиданно изменилось. Как только сняли первые общие сцены, Гундарева перестала возражать.
На экране они выглядели так гармонично, как настоящие влюбленные. Да ведь и играли именно таких – Труффальдино был без ума от Смеральдины, и та отвечала ему взаимностью.
Молодой Райкин заблистал в главной роли. Недаром она принесла ему всеобщее признание и сделала популярным.
А ведь он мог и не сыграть в этом фильме. На роль Труффальдино было много кандидатов, и довольно знаменитых, в частности – Олег Даль, Александр Демьяненко и Борис Смолкин.
Не заладились у Константина отношения и с режиссером картины. Сперва Воробьёв раздражался и поучал актера, но, увидев, что получилось уже в первых кадрах, рукоплескал от души.
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