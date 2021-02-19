Продюсер намерена выведать имя человека, оклеветавшего ее наследника

Следствие проведет очную ставку Яны Рудковской с Анастасией Ананьиной – главным редактором издания StarHit, которое распространило материал о болезни сына продюсера. Об этом рассказал адвокат Александр Добровинский.

В ходе следственного действия продюсера и главреда одновременно допросят, чтобы найти какие-либо протеворечия в показаниях.

Ананьина должна будет назвать имена экспертов, на слова которых сослались в материале об Александре Плющенко, также известного как Гном Гномыч. Так Рудковская надеется найти тех, кто оклеветал ее сына. Впрочем, имя заказчика продюсеру и так известно, сообщил Добровинский РИА "Новости".

Адвокат заявил, что некто сводил счеты с Евгением Плющенко и Яной Рудковской и использовал для этого беззащитного ребенка, передает телеканал "360".

Встреча Рудковской с главредом StarHit состоится 26 февраля.

Продюсер Димы Билана провела две психологические экспертизы после возмутившего ее материала о том, что Гном Гномыч страдает синдромом Аспергера. Оба исследования показали, что сын Плющенко совершенно здоров.