Интернет-пользователей напугало новое фото артиста

На личной инстаграм-странице Бориса Корчевникова появился свежий снимок. На фотографии телеведущий запечатлен вместе с писательницей Вероникой Иващенко, которая представила свою новую книгу. Поклонники тут же обратили внимание на внешний вид артиста.

У многих сложилось такое впечатление, что лицо Корчевникова опухло. Из-за этого глаза звезды кажутся уже. Пользователи Сети забили тревогу, предположив, что недуг Бориса вновь дал о себе знать, пишет "СтарХит".

Напомним, в 2015 году телеведущий перенес сложную операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. Новообразование задело слуховой нерв актера. Долгое время он восстанавливался после болезни. Однако окончательно избавиться от недуга Борису не удалось – у него до сих пор имеются проблемы со слухом.

"Борис, что с вами? Неужели болезнь вернулась?", "Борис, здоровья вам. На этом снимке вы выглядите не лучшим образом", – распереживались поклонники.

Однако сам Корчевников не стал отвечать на предположения подписчиков.

Ранее появилась информация о том, что телеведущего убрали из проекта "Танцы со звездами" после нескольких репетиций.