"Болезнь вернулась?": у Корчевникова едва открываются глаза

"Болезнь вернулась?": у Корчевникова едва открываются глаза
Борис Корчевников. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Интернет-пользователей напугало новое фото артиста

На личной инстаграм-странице Бориса Корчевникова появился свежий снимок. На фотографии телеведущий запечатлен вместе с писательницей Вероникой Иващенко, которая представила свою новую книгу. Поклонники тут же обратили внимание на внешний вид артиста.

У многих сложилось такое впечатление, что лицо Корчевникова опухло. Из-за этого глаза звезды кажутся уже. Пользователи Сети забили тревогу, предположив, что недуг Бориса вновь дал о себе знать, пишет "СтарХит".  

Напомним, в 2015 году телеведущий перенес сложную операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. Новообразование задело слуховой нерв актера. Долгое время он восстанавливался после болезни. Однако окончательно избавиться от недуга Борису не удалось – у него до сих пор имеются проблемы со слухом.

"Борис, что с вами? Неужели болезнь вернулась?", "Борис, здоровья вам. На этом снимке вы выглядите не лучшим образом", – распереживались поклонники.

Однако сам Корчевников не стал отвечать на предположения подписчиков.

Ранее появилась информация о том, что телеведущего убрали из проекта "Танцы со звездами" после нескольких репетиций. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Россиян предупредили об обмане банков при покупке жилья

Оформление ипотечного кредита может сопровождаться неожиданными расходами, навязанными незаконно

Сотни застрявших машин: что сейчас происходит на повторно закрытом Крымском мосту

Сейчас активно ведутся работы по ликвидации сильнейшего снегопада

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей