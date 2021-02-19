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Популярный российский киноактер Алексей Янин уже несколько лет находится на восстановлении после инсульта. Сейчас он живет вместе с мамой за городом, что является необходимым условием успешной реабилитации звезды.
Супруга актера Дарья Клюшникова вместе с сыном осталась в Москве, однако регулярно навещает мужа. Семья довольно редко выкладывает в соцсети фото Алексея, однако недавно появились свежие кадры.
На опубликованном фото в "Фейсбук" можно заметить, что Алексей сидит в инвалидном кресле рядом с матерью и супругой. Впрочем, отмечают подписчики, после пережитого инсульта любимый актер изменился безвозвратно.
Янин весьма нелегко возвращается к прежней жизни. За ним необходим постоянный уход – артист лишен возможности выполнять какие-либо действия самостоятельно. Однако семья верит в лучшее, надеясь, что однажды он сможет излечиться, пишет "Экспресс газета".
Опубликовано Еленой Доган Суббота, 2 января 2021 г.
Напомним, Янин пережил инсульт шесть лет назад. Несчастный случай произошел из-за постоянного психологического напряжения и перелетов. Несколько дней после срочной операции артист провел в коме.
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