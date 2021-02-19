Проблемы с сердцем у актера начались еще более 10 лет назад

Прощание с Андреем Мягковым состоится завтра, 20 февраля. Известный по "Иронии судьбы" и "Служебному роману" актер скончался от сердечной недостаточности. Артист вел закрытый образ жизни, поэтому о его проблемах со здоровьем знали не многие – Андрей Васильевич не хотел расстраивать друзей и поклонников.

В 2009 году исполнитель роли Жени Лукашина перенес две операции на сердце по замене клапанов и стентированию сосудов. В 2017 году он снова попал в больницу, передает "Дни.ру".

Также у Мягкова были проблемы с суставами – об этом он тоже не рассказывал. Эммануил Виторган говорил, что артист никого не хочет беспокоить, поэтому скрывал операции. Кроме того, в последние годы Андрей Васильевич стал очень подозрительным, из-за чего даже перестал приглашать в дом гостей, пишет iReactor.

В последние дни рядом с актером была супруга Анастасия Вознесенская, с которой он прожил более 57 лет. Детей у звезд не было.

Недавно стало известно, что Мягков едва не погиб на съемках "Жестокого романса". После инцидента актер даже праздновал второй день рождения.