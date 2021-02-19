Телезвезда показала себя без штанов

Яна Кошкина часто радует своих поклонников откровенными фотографиями. Актриса смело демонстрирует прелести своей фигуры, собирая огромное количество восторженных комментариев. В этот раз звезда опубликовала новый снимок в шубе.

Теплый элемент верхней одежды Кошкина надела на нижнее белье. Образ завершили туфли на высоком каблуке. Яна прислонилась к тумбе, закинув одну ногу на другую. Правой рукой телезвезда держится за ворот шубы, делая акцент на свои пышные формы.

Многие пользователи "Инстаграм" по достоинству оценили внешний вид Яны. Они завалили артистку комплиментами.

"Богиня", "Вы потрясающая", "Вы просто прелесть", "Какая ж красота в шубе без штанов пропадает", "Огонь", "Какая фигура", – написали подписчики.

Однако нашлись и те, кто осудил Яну за ее любовь к откровенным фотосессиям.

"Такая красивая, а такая срамотень и пошлятина!" – высказался один из комментаторов.

Некоторые отметили, что свою красоту можно показывать и в более приличном виде.

Ранее Яна Кошкина пожаловалась на трудности в личной жизни. Актриса попросила совета у многочисленных фанатов.

Примечательно, что некоторое время назад ходили слухи о тайном романе артистки с Гариком Мартиросяном. Когда информация дошла до супруги юмориста Жанны, женщина попросту не смогла остаться в стороне. Жена звезды Comedy Club ответила на сплетни шуткой.