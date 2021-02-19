Ведущая "60 минут" упрекнула звезду в лицемерии

Участницей нового скандала стала Ольга Скабеева. В Сети распространилось видео, снятое за кулисами программы "60 минут", где ведущая дает указания редакторам и упрекает соведущего Евгения Попова. Слитый ролик не оставила без внимания Ксения Собчак, после чего журналистка сцепилась со звездой.

Жена Константина Богомолова в своем телеграм-канале опубликовала лишь небольшой отрывок 10-минутного видео, где Ольга Скабеева решает, какие темы нужно обсудить в эфире, а какие лучше обойти стороной. "Последние приготовления перед тем, как нам все надоели", – подшутила Собчак над ведущей "60 минут".

Скабеева не стала молчать и обратилась ко всем посмотревшим скандальный ролик:

"Подслушивать и подглядывать в замочную скважину– отвратительно, пошло и так унизительно!"

Телеведущая добавила, что ситуацию вокруг Алексея Навального она будет обсуждать без украинских экспертов. Так Скабеева прокомментировала свою просьбу не говорить об оппозиционере в эфире.

Следующий пост в телеграм-канале ведущая посвятила отдельно Собчак. Журналистка припомнила слова блондинки, которая несколько лет назад в интервью Юрию Дудю заявила, что приличные люди не подслушивают и не читают чужих писем. "Это же вы сказали? Не люблю лицемеров", – заключила ведущая "60 минут".

Скабеева также упомянула, что Собчак давно уговаривает прийти к ней на интервью.

Ранее Ольга Скабеева указала на лицемерие украинских властей, которые запретили ввоз российской вакцины от коронавируса, в то время как газ Киев по-прежнему продолжает закупать.