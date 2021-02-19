Бывший Заворотнюк не смог отвоевать имущество в суде

Сергей Жигунов, попавший в историю с многомиллионными долгами, проиграл очередной суд. Актеру из "Моей прекрасной няни" не удалось вернуть квартиру, которую приставы отобрали у него ранее. О решении Никулинского суда сообщили СМИ.

Артист оспаривал право собственности банка на жилплощадь – ему даже удалось наложить арест на имущество. Тем не менее, отсудить апартаменты он все-таки не смог.

Разбирательства Жигунова с банкирами начались несколько лет назад, после того как он взял кредит в 36 миллионов на кинопроизводство. Актер с бывшей женой Верой Новиковой в залог оставили все свое имущество: четыре участка, две квартиры, дом, баню и гараж. Артист потерпел неудачу с вложениями – платить по счетам оказалось нечем.

Несмотря на достигнутое мировое соглашение с банком, у Жигунова все равно начали постепенно конфисковывать недвижимость. Сначала актер из "Гардемаринов" остался без дома и земли, а затем дело дошло до московской квартиры на Мосфильмовской улице площадью 103 кв. метра.

Часть недвижимости Жигунова ушла с молотка, а вот желающих купить квартиру не нашлось, и она перешла в собственность банка. Из-за этого она упала в цене на 25% – суммы на погашение долга не хватило. "Московский комсомолец" пишет, что актеру еще предстоит выплатить 12 млн 275 тыс. рублей и исполнительский сбор в 2,7 миллиона.

В одной из конфискованных квартир артиста остались его личные вещи, и даже их ему не позволили забрать. Так, Жигунов лишился мебели и компьютерной техники вместе с жилплощадью.