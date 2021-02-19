Музыкант заявил, что ни за что не пошел бы в наставники передачи

Юрий Лоза ответил на вопрос, почему он не захотел бы занять кресло наставника в популярном музыкальном проекте "Голос.Дети". Певец раскритиковал шоу, раскрыв всю его подноготную.

"

Лоза заявил – в передаче под названием "Голос" вокальные данные имеют далеко не первостепенное значение.

"У создателей шоу мозгов не хватило даже название нормальное придумать. Назвали бы "Путь к успеху" или "Последний шанс". Насколько я могу судить, сам голос в "Голосе" не главное. Сколько примеров было, когда конкурсанты с отличными вокальными данными не попадали в проект – потому что "не зацепили" чем-то там наставников", – высказался музыкант.



Он предположил, что это делается для того, чтобы вывести в финал безголосого. Ведь он в дальнейшем не сможет отобрать хлеб у более опытных коллег на российской эстраде, передает "Собеседник".

Юрий Эдуардович также прошелся по членам жюри проекта. По мнению поэта-песенника, после ухода Александра Градского и Максима Фадеева шоу достигло дна. Именно поэтому Лоза ни за что на свете не принял бы участие в передаче.

"Даже за большой гонорар не согласился бы. Там все просчитано, а я никогда не был клубным игроком", – объяснил он.

Артист добавил, что "Голос.Дети" – это не тот проект, на который он без сожаления может потратить свои время и силы.

Ранее музыкант резко высказался о новых жюри конкурса.