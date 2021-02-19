Певица имеет несколько квартир

Анна Калашникова рассказала, сколько ей приходится платить в месяц за коммунальные услуги. По словам артистки, сумма составляет от 70 до 100 тысяч рублей.

Примечательно, что Калашникова имеет несколько квартир. Певица отметила, что в одной из них делами заведует частная компания, которая и высылает все счета в готовом виде. Таким образом, Анне не нужно самостоятельно снимать показания со счетчиков.

Что касается второй жилплощади, то там ситуация более сложная. Артистка должна сама разбираться с устройством и в определенные дни отправлять показания в офис ЖКХ, сообщила она в беседе с "Телепрограммой".

"Порой приходится задним числом все это делать, потому что я забываю", – призналась Калашникова.

Певица пожаловалась на то, что она должна так много платить за коммуналку.

Напомним, в начале февраля стало известно, что знаменитость выходит замуж. Избранника артистки зовут Иван. Другой информации о ее возлюбленном нет.

Ранее Анна рассказала о предательстве Прохора Шаляпина. Примечательно, что некоторое время назад артистов связывали романтические отношения, которые могли перерасти в брак. Однако финалист проекта "Фабрика звезд-6" все испортил, поведясь на большие деньги.