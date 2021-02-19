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Битва на наследство Валентины Легкоступовой, которая скончалась полгода назад, в самом разгаре. Вдовец Юрий Фирсов несколько недель провел в монастыре и, впервые с момента трагедии вернувшись в роковую квартиру, обнаружил пропажу вещей певицы. Самого яхтсмена тоже оставили без денег.
Супруг артистки утверждает, что сейчас он пытается разобраться с долгами звезды. Дочь исполнительницы Анетта, по словам вдовца, вывезла из апартаментов все ценные вещи, в том числе подаренные им ювелирные украшения. Но больше всего Фирсова расстроила пропажа 30 тысяч евро, также находившихся в квартире и принадлежавших лично ему.
Юрист Евгений Бобков подтверждает: теперь у вдовца ничего нет. Сейчас он вынужден жить в гостинице и питаться в столовой.
"Некрасиво, когда тебя оставляют бомжом на улице", – посетовал Фирсов.
Тем не менее, несмотря на разногласия с детьми Легкоступовой, супруг надеется, что в будущем их отношения наладятся. В "Прямом эфире" яхтсмен добавил: он хочет, чтобы весной памятник певице они поставили все вместе.
Напомним, что дочь Легкоступовой обвинила Фирсова в смерти звезды – за дело даже взялись следователи. Вдовец же заявил, что тоже намерен претендовать на многомиллионное наследство покойной, в том числе на права на песню "Ягода-малина". Позже супруг артистки объяснил, что делает это ради ее младшего сына Матвея.
А недавно о претензиях на имущество объявил и отец Матвея – второй муж певицы Алексей Григорьев. Он решил забрать половину совместно нажитого в браке имущества, на которую он имеет право после развода.
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