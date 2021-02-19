Из-за этого певец решил закрыть заведение

Сергей Жуков объяснил, почему ему пришлось закрыть собственный бар "Руки вверх!", находящийся в самом центре Москвы. Оказывается, распрощаться с заведением артист был вынужден из-за резидентов Comedy Club.

В интервью для Ютуб-канала FAMETIME TV исполнитель хита "Крошка моя" рассказал, что некоторое время назад бар стал любимым местом отдыха юмористов. Они выпивали там, а после устраивали масштабные дебоши. Иногда комики требовали обслужить их в нерабочее время.

В пример Жуков привел ситуацию с Демисом Карибидисом.

"Мы были в четыре утра закрыты, мог позвонить Демис Карибидис и сказать: "Я хочу, откройте мне", – вспомнил Сергей.

Дойдя до кондиции, звезда Comedy Club начинал раскидывать салфетки, объясняя свое поведение тем, что ему попросту скучно.

Певец отметил, что и другие юмористы вели себя неподобающе. Они залезали на столы и устраивали дикие танцы. В конечном итоге заведением заинтересовались органы правопорядка. Ведь помещение находилось в непосредственной близости от Кремля.

Жукову ничего не осталось, как закрыть "Руки вверх!".

Ранее певец сообщил, что из-за болезни он был вынужден отменить половину концертов.