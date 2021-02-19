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Сергей Жуков объяснил, почему ему пришлось закрыть собственный бар "Руки вверх!", находящийся в самом центре Москвы. Оказывается, распрощаться с заведением артист был вынужден из-за резидентов Comedy Club.
В интервью для Ютуб-канала FAMETIME TV исполнитель хита "Крошка моя" рассказал, что некоторое время назад бар стал любимым местом отдыха юмористов. Они выпивали там, а после устраивали масштабные дебоши. Иногда комики требовали обслужить их в нерабочее время.
В пример Жуков привел ситуацию с Демисом Карибидисом.
"Мы были в четыре утра закрыты, мог позвонить Демис Карибидис и сказать: "Я хочу, откройте мне", – вспомнил Сергей.
Дойдя до кондиции, звезда Comedy Club начинал раскидывать салфетки, объясняя свое поведение тем, что ему попросту скучно.
Певец отметил, что и другие юмористы вели себя неподобающе. Они залезали на столы и устраивали дикие танцы. В конечном итоге заведением заинтересовались органы правопорядка. Ведь помещение находилось в непосредственной близости от Кремля.
Жукову ничего не осталось, как закрыть "Руки вверх!".
Ранее певец сообщил, что из-за болезни он был вынужден отменить половину концертов.
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