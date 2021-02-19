Правозащитница вспомнила об инциденте в личном микроблоге

На своей странице в "Инстаграм" Катя Гордон сделала шокирующее заявление – ее не было бы в живых, если бы в этот день четыре года назад врачи не сотворили чудо. Причем погибнуть могла не только юрист, но и находящийся в ее утробе ребенок.

По словам Гордон, медики поставили ей редкий диагноз. Патология требовала удаления матки с 9-месячным сыном в ней. Но правозащитница отказалась идти на этот шаг, желая спасти плод.

"Я, конечно, устроила скандал и врачи (очень крутые врачи) рискнули..." – написала она.

В конечном итоге врачи перерезали Кате артерию. Из-за этого юрист потеряла три с половиной литра крови. Но, к счастью, и мама, и малыш выжили.

С тех пор 19 февраля стало днем рождения не только сына Серафима, но и самой журналистки.

"Живем. Празднуем. Уныние – грех!" – заключила Гордон.

Пользователи Сети поддержали общественного деятеля, отметив, что все плохое осталось позади.

"Храни вас Господь", "В рубашке родились. Живите долго и радуйтесь счастью своего сына", "Настоящий боец, Катерина, ни раз это доказали!" – прокомментировали подписчики.

Напомним, помимо Серафима, у Кати есть еще один 8-летний сын Даниил. По некоторым данным, его отцом является известный адвокат Сергей Жорин.