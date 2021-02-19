Советская актриса все время проводит дома

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская прожили вместе почти 60 лет, именно кинозвезда была рядом с актером в последние минуты его жизни и вызвала скорую помощь. Со дня трагедии артистка, которая и так вела закрытый образ жизни, совсем перестала выходить на связь. Об этом сообщили обеспокоенные соседи.

Знакомые говорят, что Анастасия Валентиновна давно болеет, муж был для нее единственной опорой. После смерти Мягкова вдова, по словам близких к окружению звезд, все время проводит дома. Известно лишь, что в первые сутки после случившегося у актрисы кто-то допоздна был дома – горел свет. О ее состоянии ничего неизвестно.

Супруги настороженно относились к журналистам, гости к ним тоже практически не заходили. Тем не менее, Мягков всегда был вежлив с соседями. На стене дома, где жил актер из "Иронии судьбы", было решено установить посвященную ему памятную доску.

По словам знакомых и коллег, Мягков с женой не страдали звездной болезнью и были погружены в собственные отношения, буквально жили друг для друга. На публичные мероприятия ходили редко, а если и присутствовали, то вели себя скромно и много молчали.

"Ты как всегда, был человеком в себе, таким и остался!" – сказал Андрею Мягкову однажды Вадим Медведев. Историк Евгений Спицын, который был свидетелем этой встречи, предположил, что приятели хорошо друг друга знали, пишет "Московский комсомолец".

Из-за непубличного образа жизни лишь недавно стало известно о проблемах со здоровьем Мягкова. Оказывается, несколько лет назад актер из "Служебного романа" перенес ряд операций.

Прощание с народным артистом состоится завтра на Троекуровском кладбище.