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В личном микроблоге Мария Кожевникова рассказала подписчикам о том, что у ее старшего сына Ивана обнаружили проблемы со здоровьем. Сейчас 7-летний мальчик проходит курс реабилитации с нейропсихологом.
Звезда "Универа" опубликовала несколько видео в разделе "сторис". Актриса показала, как специалист занимается с ее наследником в столичном спортивном зале.
Мария обратилась к тем поклонникам, у кого уже есть дети.
"Дорогие родители! Если у вас ребенок гиперактивный или тяжело держит внимание, не стоит это просто списывать на то, что это просто ребенок", – призвала Кожевникова.
По ее словам, за подобной чрезмерной возбудимостью могут крыться серьезные проблемы. Так оказалось и в случае с Иваном.
"У нас выяснилось только сейчас, что скорее всего в первый триместр беременности у Вани была небольшая гипоксия", – заявила актриса.
Госдеятель предположила, что причина кроется в том, что она, будучи в положении, пережила сильный эмоциональный всплеск или же подняла что-то тяжелое.
Мария сообщила, что занятия с нейропсихологом включают в себя 15 упражнений. Со стороны кажется, что все максимально просто, однако это не так.
Напомним, артистка является многодетной матерью. Помимо Ивана, знаменитость воспитывает 6-летнего Максима и 3-летнего Василия. Все дети родились от бизнесмена Евгения Васильева. В 2013 году пара обвенчалась в Свято-Николаевском соборе в Ницце.
Ранее Кожевникова решила устроить отдых от соцсетей и пропала на 10 дней. Из-за ее "исчезновения" поклонники забили тревогу.
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