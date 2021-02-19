Мальчик вынужден заниматься со специалистом

В личном микроблоге Мария Кожевникова рассказала подписчикам о том, что у ее старшего сына Ивана обнаружили проблемы со здоровьем. Сейчас 7-летний мальчик проходит курс реабилитации с нейропсихологом.

Звезда "Универа" опубликовала несколько видео в разделе "сторис". Актриса показала, как специалист занимается с ее наследником в столичном спортивном зале.

Мария обратилась к тем поклонникам, у кого уже есть дети.

"Дорогие родители! Если у вас ребенок гиперактивный или тяжело держит внимание, не стоит это просто списывать на то, что это просто ребенок", – призвала Кожевникова.

По ее словам, за подобной чрезмерной возбудимостью могут крыться серьезные проблемы. Так оказалось и в случае с Иваном.

"У нас выяснилось только сейчас, что скорее всего в первый триместр беременности у Вани была небольшая гипоксия", – заявила актриса.

Госдеятель предположила, что причина кроется в том, что она, будучи в положении, пережила сильный эмоциональный всплеск или же подняла что-то тяжелое.

Мария сообщила, что занятия с нейропсихологом включают в себя 15 упражнений. Со стороны кажется, что все максимально просто, однако это не так.

Напомним, артистка является многодетной матерью. Помимо Ивана, знаменитость воспитывает 6-летнего Максима и 3-летнего Василия. Все дети родились от бизнесмена Евгения Васильева. В 2013 году пара обвенчалась в Свято-Николаевском соборе в Ницце.

Ранее Кожевникова решила устроить отдых от соцсетей и пропала на 10 дней. Из-за ее "исчезновения" поклонники забили тревогу.