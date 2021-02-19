У Малахова в квартире оказались останки покойной жены друга

У Малахова в квартире оказались останки покойной жены друга
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Приятель ведущего принес прах супруги в рюкзаке

Поистине жуткая история однажды произошла с Андреем Малаховым. Друг журналиста пришел к нему в гости, прихватив с собой останки своей жены. Об этом рассказал сам ведущий в новом выпуске программы "Прямой эфир".

По словам Малахова, его собирался навестить приятель из университета – они не виделись около десяти лет. Во время телефонного разговора знакомый поинтересовался, может ли он прийти к шоумену не один:

"Андрей, а можно я приду к тебе в гости с женой Леной?"

Малахов без раздумий согласился. Однако в назначенный день на пороге квартиры друг появился без компании. Затем приятель ведущего достал из рюкзака урну с прахом супруги. "А Лена вот", – заявил он ошарашенному журналисту.

В студии "Прямого эфира" эксперты посочувствовали знакомому Малахова. Скорее всего, мужчина так и не смог смириться со смертью любимой, высказались они, посоветовав ему обратиться за психологической помощью.

Об этой истории Андрей Малахов вспомнил в связи с эфиром, посвященном смерти Валентины Легкоступовой. Вдовец Юрий Фиросов утверждает, что дочь певицы полгода скрывала от него могилу покойной.

Напомним, что исполнительницу хита "Ягода-малина" кремировали, а прах развеяли над Черным Морем. Яхтсмен заявлял, что артистка мечтала упокоиться на острове Танерифе.

Ранее из-за скандала в эфире программы Андрея Малахова стало плохо Лидии Федосеевой-Шукшиной. Актрису пришлось откачивать медикам после обвинений в проблемах с алкоголем у Бари Алибасова. Бывшая жена продюсера прорыдала несколько часов.

Карина СИРАЗОВА

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